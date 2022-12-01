Скачки уровня воды заметили на водоемах Оренбургской области

Процесс ледостава начался на водоемах Оренбургской области. За последние сутки отмечено резкое изменения уровня воды в некоторых реках.

Спасатели отмечают, что выходить на лед пока очень опасно. На водоемах заметны полыньи, наблюдается неполный ледостав и шугоход. В местах с более тихим течением лед крепнет у берегов, однако в серединах водоемов наблюдается открытая вода. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Наиболее толстый лед сформировался на реке Урал в Орске — 23 см. На реке Таналык в районе деревни Мамбетово толщина льда составляет около 10 см.

За сутки на некоторых водоемах уровень воды вырос на 2–20 см, на других уровень понизился на 1–30 см. Причиной колебаний стало образование ледяных перемычек.