Запуск японского модуля на Луну из США вновь отложен

Запуск на Луну японского посадочного модуля HAKUTO-R («Хакуто-эр») вновь отложили. Об этом сообщила компания-разработчик. Решение принято из-за необходимости провести дополнительную проверку ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой должен был проводиться запуск. Новые сроки старта пока не определены, передает телеканал «Известия». Первоначально запуск планировался на 28 ноября, затем его перенесли на 1 декабря и вновь отложили. HAKUTO-R — первый японский аппарат, который должен достичь поверхности Луны. Посадочный модуль призван доставить луноход «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов и другие грузы.

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