Избивший собаку житель Карелии обвинил в случившемся кота

В Карелии мужчина, которого обвиняют в жестоком избиении собаки, сообщил, что это сделал кот. Об этом на своей странице в соцсети рассказала волонтер, помогающая в реабилитации животного.

Соседи, в свою очередь, рассказали, что кот тоже страдает от жестокого обращения — несколько раз его выбрасывали из окна. Волонтеры просят забрать животное.

Инцидент с собакой произошел 27 ноября в Сегеже. Мужчина избил пса, а затем бросил в подъезде. Соседи обнаружили его на лестничной клетке, лежащего у хозяйской двери. У собаки диагностировали перелом бедра, разрыв связки коленного сустава и мышц.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, сообщает ИА «Карелinform».

Ранее, 23 ноября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух домашних собак на территории СНТ под Благовещенском. Неизвестный застрелил двух собак по кличке Арчи и Крысь, находившихся на частном подворье.