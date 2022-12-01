Жители Украины начали воровать генераторы
Жители Украины начали активно воровать генераторы электроэнергии. Такие случаи были зафиксированы в Одессе и во Львове, сообщает 1 декабря издание «Страна.ua».
Так, в Одессе генератор похитили из продуктового магазина. Воры отжали металлопластиковые двери, проникли внутрь и похитили прибор.
Случай во Львове был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестные извлекли прибор из подвала жилого дома, завернули его в покрывало и увезли на коляске.
В этот же день сообщалось, что в Одесской области продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.
В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.
Накануне в «Укрэнерго» сообщили, что дефицит мощности электроэнергии в стране составляет 27%. Сообщалось об экстренных отключениях света в Киеве и в Одесской области, а также о возможных аварийных и веерных отключениях в Кривом Роге Днепропетровской области.
24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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