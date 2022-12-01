Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря

В России с сегодняшнего дня, 1 декабря, будут проиндексированы тарифы на оплату коммунальных услуг. Предельный уровень индексации тарифов ЖКХ для населения, согласно данным Минэкономразвития, не превысит 9%, то есть будет ниже уровня инфляции.

Изменения стоимости затронут тарифы на использование холодной и горячей воды, электроэнергию, а также отопление, газ и вывоз мусора. Таким образом, после повышения цена на услуги жилищно-коммунального хозяйства для семьи из трех человек увеличится примерно на 324 рубля.

Ранее в этом году правительство РФ уже проводило индексацию тарифов ЖКХ — с 1 июля в среднем на 4%. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого — дважды в год. Следующий пересмотр тарифов на коммунальные услуги произойдет только в июле 2024 года.

27 ноября сообщалось, что повышение тарифов ЖКХ проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), не допустив необоснованного роста.

Ранее, 21 ноября, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская напомнила о льготах при оплате за ЖКХ, которые могут получить россияне. На скидки с тарифов могут претендовать одиноко проживающие, а также семьи, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума и если платежки превышают установленную долю от их совокупного дохода.

В начале ноября сообщалось, что в Госдуме подготовили поправки в Жилищный кодекс, предлагающие снять запрет на субсидирование оплаты ЖКУ для должников. Для оформления субсидий льготнику нужно будет заключить соглашение о погашении задолженности с управляющей или ресурсоснабжающей компанией.