Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета под Омском

Возбуждено уголовное дело из-за аварийной посадки вертолета Ми-8 в Омской области. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.

«По данному факту <...> проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили «РИА Новости» в прокуратуре.

В результате инцидента пострадавших нет, вертолет повреждений не получил.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.

По предварительным данным, вертолет экстренно сел из-за отказа двигателя.