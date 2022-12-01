Заммэра Москвы Сергунина рассказала о продвижении продукции «Сделано в Москве» на маркетплейсах

Участников программы для локальных брендов «‎Сделано в Москве» (сделановмоскве.рф) поддерживает правительство Москвы, помогая продвигать их продукцию на крупнейших российских маркетплейсах. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Сейчас программа "Сделано в Москве" насчитывает свыше девяти тысяч товаров более чем 600 брендов. Все они представлены на сайте проекта. Сотрудничество с крупнейшими российскими маркетплейсами позволит столичным производителям повысить свою узнаваемость и увеличить продажи», — рассказала Наталья Сергунина.

В интернет-магазинах Ozon и Wildberries уже доступны первые сто брендов участников программы, под которыми выпускаются одежда, мебель, аксессуары и другие изделия. Для них отведена особая категория «Сделано в Москве» в каталогах маркетплейсов. Товары также будут отдельно продвигаться на этих площадках с помощью баннеров и других инструментов.

«‎Это дает доступ к самой широкой аудитории: в нашем случае продажи на онлайн-площадках составляют до 70 процентов всего оборота, поэтому продвижение на ни них очень актуально», — отметила участник программы «Сделано в Москве» Юлия Бикеева.

Чтобы представить свою продукцию на маркетплейсах, необходимо быть участником программы «Сделано в Москве». Заявку можно подать на сайте сделановмоскве.рф. Компании, которые уже присоединились к проекту, получают рекламную поддержку. Город также помогает предпринимателям презентовать товары на масштабных ярмарках и мероприятиях, например Международном форуме «Сделано в России» и Московской неделе дизайна и интерьера.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.