«Известия» опубликовали момент взрыва на парковке в Волгограде

В распоряжении «Известий» в четверг, 1 декабря, оказались кадры с моментом взрыва в Волгограде, в результате которого загорелись четыре автомобиля и погиб ребенок.

На кадрах видно, как незадолго до взрыва к одной из стоящих на парковке машине подходит мальчик с мужчиной. Они садятся в автомобиль, однако вскоре мужчина выходит и подходит к багажнику. В тот момент раздается взрыв.

По данным ГУ МВД по региону, в результате происшествия погиб трехлетний ребенок и пострадал 52-летний мужчина.

Два автомобиля полностью сгорели, еще два получили повреждения. В ходе осмотра машин было обнаружено два ацетиленовых баллона. Предполагается, что причиной возгорания могла стать утечка газа.

Очевидцы рассказали «Известиями» подробности произошедшего. По их словам, взрыв был очень громким.