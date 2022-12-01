Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области

Ветер в Ростовской области в течение суток усилится до 22 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, в дневные часы вероятны заморозки до –6 градусов. На юге скорость ветра будет достигать 22 м/с, в северных районах ожидается ветер до 13 м/с. Об этом сообщает RostovGazeta. Жителей региона просят учитывать погодные условия при выходе на улицу.

Синоптики также отмечают, что в реке Дон продолжится падение уровня воды. В районе Азова показатель может достигнуть опасных отметок.

Ранее синоптики спрогнозировали волну аномального похолодания в Тюменской области. Штормовое предупреждение объявлено на 1 и 2 декабря.