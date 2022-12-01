Москвичка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону в метро

Пассажирка московского метро устроила конфликт с женщиной из-за того, что та, по ее мнению, очень громко разговаривала по телефону в вагоне. Недовольная женщина в итоге ударила другую пассажирку ножом, сообщила 1 декабря пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции «Говорово» до «Минской». Злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью оппонентки, нанесла ей удар в область лица, после чего вышла из вагона и скрылась с места происшествия.

«Проехав еще одну станцию, потерпевшая обратилась за помощью к полицейским. Ей были вызвана бригада медиков. Сейчас жизни и здоровью жительницы столицы ничего не угрожает», — отмечено в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подозреваемую 50-летнюю женщину задержала полиция на станции метро «Октябрьское Поле». Она также оказалась москвичкой, у нее был изъят туристический нож.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, добавили в полиции.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что около станции метро «Пролетарская» в Москве произошла массовая драка. Полицейские установили, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. Участников конфликта было не менее 10, причем один из них начал стрелять в сторону оппонентов.