Дело возбудили после гибели семьи при пожаре в Барнауле

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Барнауле, в котором погибла семья: двое взрослых и 12-летний ребенок. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

Altapress.ru в СУ СКР по Алтайскому краю рассказали, что смерть потерпевших не имеет криминального характера. Таким образом, не подтвердилась версия о том, что семью могли убить.

Пожар произошел в 4:25 утра. Когда спасатели прибыли на место, в двухэтажном доме горело потолочное перекрытие. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

Специалисты устанавливают причины происшествия.

Ранее, 30 ноября, сообщалось о возбуждении уголовного дела после пожара на ТЭЦ-9 в Перми. По предварительным данным, он произошел в результате возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.