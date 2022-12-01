Пострадавших при вынужденной посадке вертолета под Омском нет

Пострадавших в результате вынужденной посадки вертолета в Омской области нет. Об этом сообщили 1 декабря в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее в этот же день вертолет вынужденно сел вблизи населенного пункта Киксы Омской области. По предварительным данным, у воздушного судна отказал один из двигателей.

«Пострадавших нет», — цитирует ТАСС заявление минздрава. В министерстве не уточнили, сколько именно человек было на борту.

В конце ноября частный вертолет Robinson-R66 разбился под Тверью, на борту находились два человека — заслуженный мастер самолетного спорта России Александр Курылев и его брат Дмитрий Курылев, оба погибли.