Москва привлечет инвесторов для выпуска батарей для электротранспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести конкурс на поставку батарей для электротранспорта, включая электромобили «Москвич». Об этом 30 ноября говорится на портале столичного градоначальника.
Задача для будущего поставщика-инвестора состоит в том, чтобы в течение следующих трех лет локализовать на территории города производство нескольких типов тяговых аккумуляторов, которые будут применяться в электробусах, трамвайных вагонах, электрокаре «Москвич», речном электротранспорте, электросамокатах и велосипедах.
Частные инвестиции в проект должны составить порядка 3 млрд рублей. Производство батарей организуют на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».
По сообщению издания «Коммерсант», большая часть финансов пойдет на поставки аккумуляторов для электробусов и «Москвичей»: стоимость батареи для одного электробуса оценивается в 12 млн рублей, а для «Москвича» — до 0,5 млн рублей. столичное правительство в свою очередь примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение семи лет.
30 ноября стало известно что электробусы особо большой вместимости, так называемые электробусы-«гармошки», начнут закупать для Москвы в 2023 году. Глава «Мосгортранса» Николай Асаул сообщил, что большие сочлененные электробусы будут работать на компенсационных городских маршрутах. Партию из 70 электробусов «Мосгортранс» закажет уже в 2023 году.