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Москва привлечет инвесторов для выпуска батарей для электротранспорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести конкурс на поставку батарей для электротранспорта, включая электромобили «Москвич». Об этом 30 ноября говорится на портале столичного градоначальника.

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Задача для будущего поставщика-инвестора состоит в том, чтобы в течение следующих трех лет локализовать на территории города производство нескольких типов тяговых аккумуляторов, которые будут применяться в электробусах, трамвайных вагонах, электрокаре «Москвич», речном электротранспорте, электросамокатах и велосипедах.

Частные инвестиции в проект должны составить порядка 3 млрд рублей. Производство батарей организуют на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

По сообщению издания «Коммерсант», большая часть финансов пойдет на поставки аккумуляторов для электробусов и «Москвичей»: стоимость батареи для одного электробуса оценивается в 12 млн рублей, а для «Москвича» — до 0,5 млн рублей. столичное правительство в свою очередь примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение семи лет.

30 ноября стало известно что электробусы особо большой вместимости, так называемые электробусы-«гармошки», начнут закупать для Москвы в 2023 году. Глава «Мосгортранса» Николай Асаул сообщил, что большие сочлененные электробусы будут работать на компенсационных городских маршрутах. Партию из 70 электробусов «Мосгортранс» закажет уже в 2023 году.

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