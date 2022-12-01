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Заготовка льда для новогоднего городка стартовала в Можге

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В Можге (Республика Удмуртия) началась заготовка льда для строительства новогоднего городка. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на главу города Михаила Трофимова.

Заготовка будет вестись на пруду Восточного поселка. Бригаду сформировали из сотрудников администрации. Ледовый городок установят на центральной площади, его украсят фигурами сказочных персонажей и иллюминацией.

В Ижевске заготовка льда пока не началась. Отмечается, что толщина льда на городском пруду пока не достаточна для заготовки. В будущем городке установят фигуры богатырей и персонажей русских сказок. Вне зависимости от готовности городка огни на главной городской елке зажгут 16 декабря.

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