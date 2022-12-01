МИД Франции: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Франция приступила к работе по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине.

«Что касается предложения о создании специального трибунала <...> мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами», — сообщил 30 ноября на брифинге представитель МИД Франции.

Он также отметил, что Париж поддерживает расследования как украинских, так и международных органов для привлечения виновных к военным преступлениям.

На прошлой неделе Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». За принятие документа проголосовали 494 парламентария, 58 высказались против, 44 — воздержались.

Бывший постпред России при Евросоюзе, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов назвал резолюцию глупой.

Президент Сербии Александр Вучич указал, что Европейскому парламенту следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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