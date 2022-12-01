Очевидцы рассказали подробности возгорания четырех автомобилей в Волгограде

Очевидцы взрыва в Волгограде, в результате которого загорелись сразу четыре автомобиля и погиб ребенок, рассказали «Известиям» подробности произошедшего.

«Взрыв услышала сквозь беруши — такой сильный был. Испугалась, конечно. Посмотрела в окно и увидела очень черный дым, потом — огонь. Туда сразу побежали люди со всех домов», — рассказала жительница одного из близстоящих домов Ольга.

По словам другой женщины, которая также проживает в доме рядом с местом происшествия, взрыв был такой силы, что она подумала о взрыве бомбы.

«У меня стекла затрещали, мы подумали, что бомба. Потом соседка рассказала, что машины взорвались и в одной из них был ребенок. На ровном месте машины не могут взорваться просто так. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы ребенок был жив. Странно, что взрыв произошел утром, когда все на работу стали собираться, машины прогревать. Это настораживает. Почему именно в самый час пик произошел взрыв», — отметила очевидица.

О возгорании четырех автомобилей в Волгограде сообщалось ранее в этот же день. По данным ГУ МВД по региону, в результате происшествия погиб трехлетний ребенок и пострадал 52-летний мужчина.

Отмечалось, что два автомобиля полностью сгорели, еще два получили повреждения. В ходе осмотра машин было обнаружено два ацетиленовых баллона. Сотрудники предполагают, что причиной возгорания могла стать утечка газа.