На обслуживание набережной и пляжа в Оренбурге направят 2 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга начало поиск подрядчика, который займется содержанием набережной реки Урал и городского пляжа. Максимальная стоимость контракта составит 2 млн рублей.

Согласно документации, исполнитель будет содержать набережную и береговую линию протяженностью 500 м справа от пешеходного моста. Общая площадь территории превышает 10 га.

В обязанности подрядчика будут входить уборка мусора, устранение загрязнений на клумбах, подпорной стене и тропинках, а также очистка площадок от пятен и жвачек. Также необходимо убирать снег с дорожек и смотровых площадок.

Выполнять работы необходимо с 1 января по 15 апреля 2023 года, сообщает «Урал56.Ру».

Заявки от исполнителей будут приниматься до 15 декабря, подрядчика выберут 20 декабря.