В Самаре загорелся списанный теплоход

Списанный теплоход загорелся в Самаре в четверг, 1 декабря, на площади 200 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в экстренных службах.

Сообщение о происшествии поступило в 8:12 мск. Возгорание произошло на территории судостроительного завода ЗАО «Нефтефлот». Судно, на котором произошел пожар, уже готовили к утилизации.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания не уточняются.

Ранее, 27 сентября, в Охотском море загорелся морозильный траулер (БМРТ) Sunfish с сотней людей на борту. Возгорание началось в одной из кают, также горел камбуз. На помощь первым прибыло судно «Бутовск», находящееся в данном районе. Пожар ликвидировали.