СМИ узнали об отказе Японии от совместной с США разработки нового истребителя

Министерство обороны Японии отказалось от совместной с США разработки нового истребителя, выбрав в качестве партнеров Великобританию и Италию, пишет Shūkan Gendai.

Причиной отказа от сотрудничества, по данным СМИ, послужило нежелание американской Lockheed Martin предоставлять передовые технологии.

Издание называет эту ситуацию «крайне необычной», так как японские истребители всегда производились либо США, либо были разработаны совместно с ними.

Однако в этот раз, как сообщил источник в минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела делиться с японской стороной продвинутыми технологиями для создания нового истребителя. Британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность».

«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», — говорится в статье.

Однако автор материала предупреждает, что это чревато «новыми вызовами» для Японии, а перспективы проекта пока остаются туманными. По его данным, Лондон, «известный своей троякой дипломатией», настаивает на невыгодном для Японии соотношении разработок 60 на 40 или 50 на 50. Поэтому он призывает Японию «вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».

В начале сентября сообщалось, что минобороны Японии рассматривает возможность привлечения итальянских специалистов к проекту по разработке боевого самолета нового поколения F-X, который заменит находящиеся сейчас на вооружении страны многоцелевые истребители F-2.

Отмечалось, что намерение минобороны связано с опытом сотрудничества Италии с Великобританией в технической сфере. Он важен в связи с тем, что британские специалисты уже вовлечены в разработку двигателя для F-X. Весь проект, по предварительным подсчетам, обойдется в 1,5 трлн иен или около $10,6 млрд.

31 августа минобороны Японии запросило рекордный бюджет на грядущий финансовый год — 5,595 трлн иен (около $41,4 млрд). Средства планируется направить на спонсирование массового создания ракет, способных наносить удары по целям с дистанции, находящейся вне зоны действия ПВО предполагаемого противника.