Ребенок погиб в Волгограде в результате возгорания четырех машин

В Волгограде загорелись сразу четыре автомобиля. В результате происшествия погиб трехлетний ребенок, пострадал мужчина, сообщили 1 декабря в ГУ МВД по региону.

«В ходе осмотра места происшествия в автомобиле «Шкода» обнаружено тело ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два автомобиля полностью сгорели, еще два — получили повреждения. В ходе осмотра машин было обнаружено два ацетиленовых баллона. Сотрудники считают, что причиной возгорания могла стать утечка газа.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.