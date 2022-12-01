В доме в пригороде Чикаго обнаружили мертвыми пятерых человек
Полиция обнаружила в одном из жилых домов в пригороде Чикаго (штате Иллинойс, США) тела пятерых человек. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Уточняется, что утром 29 ноября полиция прибыла по вызову в дом «на проверку состояния взрослой женщины». Однако по прибытии на место ни с кем из находившихся внутри жилища полицейским связаться не удалось. Им пришлось войти в помещение, где при обыске были обнаружены мертвыми пять человек.
Предварительное расследование показало, что инцидент носил бытовой характер и постоянной угрозы для населения нет.
Личности погибших и причина смерти устанавливаются.
Ранее, 27 ноября, один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия. Обстоятельства происшествия не уточнялись.