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В доме в пригороде Чикаго обнаружили мертвыми пятерых человек

Полиция нашла в доме в пригороде Чикаго мертвыми пятерых человек
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Фото: TASS/Zuma
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Полиция обнаружила в одном из жилых домов в пригороде Чикаго (штате Иллинойс, США) тела пятерых человек. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на данные правоохранительных органов.

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Уточняется, что утром 29 ноября полиция прибыла по вызову в дом «на проверку состояния взрослой женщины». Однако по прибытии на место ни с кем из находившихся внутри жилища полицейским связаться не удалось. Им пришлось войти в помещение, где при обыске были обнаружены мертвыми пять человек.

Предварительное расследование показало, что инцидент носил бытовой характер и постоянной угрозы для населения нет.

Личности погибших и причина смерти устанавливаются.

Ранее, 27 ноября, один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия. Обстоятельства происшествия не уточнялись.

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