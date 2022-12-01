Карта спецоперации на Украине 1 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении полностью освобожден населенный пункт Андреевка ДНР.

На купянском направлении сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР.

На красно-лиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР. Кроме того, огнем артиллерии и ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.

На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2592 беспилотных летательных аппарата, 391 зенитный ракетный комплекс, 6930 танков и других боевых бронированных машин, 905 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3642 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7431 единица специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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