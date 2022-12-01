В МИЦ «Известия» обсуждают эпидемиологическую ситуацию в России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 1 декабря, проходит пресс-конференция на тему «Сезонные заболевания в зимний период».
Какие инфекции циркулируют в России? Как прививки влияют на эпидемиологическую ситуацию? Возможна ли тридемия и чем опасно перекрестное инфицирование?
Участники:
- Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России;
- Татьяна Чеботарёва, профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАНПО Минздрава России;
- Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта;
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (онлайн);
- Николай Крючков, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог (онлайн).