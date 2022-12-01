В МИЦ «Известия» обсуждают эпидемиологическую ситуацию в России. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 1 декабря, проходит пресс-конференция на тему «Сезонные заболевания в зимний период».

Какие инфекции циркулируют в России? Как прививки влияют на эпидемиологическую ситуацию? Возможна ли тридемия и чем опасно перекрестное инфицирование?

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