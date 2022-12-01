ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Одесской области

В Одесской области Украины продолжаются экстренные отключения электроэнергии, сообщили 1 декабря в энергетической компании ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — говорится в сообщении на сайте компании.

Экстренные отключения света в Одесской области, а также Киеве, фиксировались и накануне, 30 ноября.

В тот же день в «Укрэнерго» сообщили, что дефицит мощности электроэнергии на Украине составляет 27%. Там также отметили, что до всех операторов системы распределения электроэнергии доведены лимиты потребления по каждому региону страны. Превышение этих лимитов приводит к необходимости аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме.

Накануне глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

До этого, 23 ноября, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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