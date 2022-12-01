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Украинский пленный рассказал о наказаниях солдат командованием ВСУ

Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ наказывает мобилизованных рытьем окопов
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Командование Вооруженных сил Украины отправляло мобилизованных в качестве наказания рыть окопы на передовой. Об этом рассказал украинский пленный 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко в четверг, 1 декабря.

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В беседе с «РИА Новости» боевик рассказал, что мобилизованные с апреля в течение нескольких месяцев служили в тылу в Харьковской области. Однако после конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами, в ноябре всю роту 125-го батальона теробороны отправили на участок фронта вдоль трассы Сватов о– Кременная на передовые позиции к 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Лазаренко и сослуживцы рыли блиндажи и окопы на переднем крае, нередко попадая под артиллерийский обстрел российских войск.

«Мы ходим, копаем им блиндажи. Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на «Урале» с бревнами и со всем (строительным материалом. — Ред.), человек по 20–30», — сказал он.

Во время оборудования позиций 27 ноября Лазаренко со сослуживцем Ульяновым без оружия отправились за водой и материалами для укрытий, но попали под огонь российской артиллерии. Так, боевики пошли не в ту сторону и попали в плен.

Ранее этим же днем украинский пленный Сергей Ульянов рассказал, что боевиков отправляют на поле боя при низком уровне подготовки. Мобилизованных отправляли три раза на стрельбище перед отправкой на линию соприкосновения — на этом вся подготовка закончилась.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что по прибытии на передовую отказываются участвовать в боевых действиях 10% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, общая численность подразделения составляла около 500 человек, а в первую неделю отказались ехать на передовую 47 боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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