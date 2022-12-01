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Сюжет:

ВСУ начали переброску элитных бригад на краснолиманское и купянское направления

Марочко: ВСУ, опасаясь прорыва линии обороны на краснолиманском и купянском направлениях, перебрасывают туда свои элитные бригады
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ), опасаясь прорыва линии обороны на краснолиманском и купянском направлениях, перебрасывают туда свои элитные бригады. Об этом 1 декабря сообщил офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

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«Успехи союзных войск на краснолиманском и купянском направлении заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. — Ред.)», — цитирует Марочко ТАСС.

Он отметил, что такое решение связано с угрозой прорыва линии обороны ВСУ на данных направлениях, а также провальными попытками штурма позиций российских военных.

Накануне Марочко сообщил, что ВСУ ежедневно на протяжении уже двух месяцев предпринимают попытки прорвать оборону в районе Сватово и Кременной в ЛНР.

Днем ранее он рассказал, что российские войска пресекли на краснолиманском направлении попытку атаки ВСУ у населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, уничтожив более 40 боевиков. В тот же день была пресечена попытка наступления ВСУ в направлении Сватово.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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