Во Франции начали работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине Об этом сообщила пресс-служба французского МИДа в среду, 30 ноября.

«По предложению о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами», — говорится в заявлении.

Там же отмечается, что были мобилизованы судебные органы Украины и Международного уголовного суда, которые компетентны в проведении беспристрастных и независимых расследований, для привлечения виновных к ответственности.

Ранее, 30 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. Он указал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости использовать замороженные российские активы для выплат репараций Киеву.

В сентябре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя это заявление, посоветовал Боррелю вспомнить о преступлениях Киева с 2014 года. Он обратил внимание на то, что «на этот счет Боррель ничего не говорил и судьба убитых гражданских и детей его никогда не интересовала».