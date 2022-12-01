Постпред РФ в Вене заявил о появлении нового «треугольника» в дипломатии

В многосторонней дипломатии, похоже, появился новый «треугольник». Так постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал состоявшиеся трехсторонние консультации между Россией, Китаем и Ираном.

«Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?» — написал Ульянов в Twitter.

Он добавил, что такой формат взаимодействия в будущем может расшириться, так как большинство государств выступают за многосторонний мир.

Ранее, 27 ноября, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским послом Игорем Моргуловым заявил, что Пекин, как и Москва, не приемлет политику грубой силы, а также однополярную гегемонию. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

Ранее, 15 ноября, на полях саммита G20 состоялась двусторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Ван И. Помимо прочего, на этой встрече китайский министр сообщил Лаврову, что Пекин выступает против исключения России из состава G20 и других международных площадок. По его словам, никто не имеет право отобрать рациональное право страны на участие в рамках многосторонних форматов.

8 ноября сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран и провел переговоры с официальными лицами республики. Он встретился с иранским коллегой Али Шамхани, а также принял участие в обсуждении вопросов по расширению политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.