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Украинский пленный подтвердил низкий уровень подготовки в ВСУ

Украинский пленный Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки боевиков в ВСУ
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Фото: Соцсети
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Украинских боевиков отправляют на поле боя при низком уровне подготовки. Об этом рассказал украинский пленный Сергей Ульянов в четверг, 1 декабря.

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«Никакой не было у нас подготовки, нам командир в Чугуеве говорит: «Ну, я вам буду тактические учения проводить». Один раз мы собрались, встали, стоят стадо баранов, которые автоматы держат первый раз. Он начал объяснять, как там по пересеченной местности идти, туда-сюда, мы там позанимались час, и всё. Это было одно занятие», — сказал он, кадрами разговора поделилось «РИА Новости».

Мобилизованных отправляли три раза на стрельбище перед отправкой на линию соприкосновения — на этом вся подготовка закончилась. Кроме того, у боевиков отсутствовала аптечка.

Пленный добавил, что был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны и оказался в плену на линии фронта Сватово – Кременная. Он попал под обстрел и вышел на позиции российских военных, перепутав дорогу.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что по прибытии на передовую отказываются участвовать в боевых действиях 10% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, общая численность подразделения составляла около 500 человек, а в первую неделю отказались ехать на передовую 47 боевиков.

Информация о том, что украинские военные начинают массово сбегать со своих позиций, появилась еще весной. Так, в конце мая в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ 450 человек отказались воевать с РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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