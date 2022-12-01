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Российский солдат выжил в горящем танке и вернулся на поле боя

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Во время проведения спецоперации на Украине российский танкист смог выжить в горящем танке и вскоре вернуться на поле боя. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал полковник Вооруженных сил России Иван Шиц.

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По его словам, спасти механика-водителя из подбитого танка не удалось, тогда сослуживцы решили, что он погиб. Но через сутки он вернулся на российские позиции.

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — сказал Шиц в беседе с RT.

Сам танкист рассказал, что несколько раз терял сознание из-за дыма. Также украинские националисты начали обстреливать его гранатами.

В зоне проведения спецоперации по защите Донбасса ночью танкисты применяют тактику под названием «беспокоящий огонь», чтобы лишить противника сна и ощущения безопасности. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев раскрыл подробности такого приема 7 ноября.

В этот же день появились кадры, на которых российский военнослужащий дважды отбросил гранаты, которые на него сбросил коптер украинских боевиков. Солдат сообщил, что был получен приказ о штурме позиции украинских войск. Однако перед наступлением он услышал звук дрона, открыл по нему огонь, а потом услышал, как беспилотник что-то скинул и прозвучал взрыв, после чего он потерял сознание.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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