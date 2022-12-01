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Двое взрослых и ребенок погибли после пожара в Барнауле

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Фото: Управление МЧС РФ по Алтайскому краю
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Двое взрослых и один ребенок погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме в Барнауле. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

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«В городе Барнаул пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар на улице Анатолия. Сообщение на пульт диспетчера системы 112 поступило от очевидца рано утром. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело потолочное перекрытие двухэтажного жилого дома», — сказано в сообщении главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

В результате пожара, по данным регионального управления Следственного комитета РФ, погибли двое взрослых и ребенок. Были установлены личности погибших: женщина и мужчина 1974 года рождения, а также их дочь 2008 года рождения.

ГУ МЧС по Алтайскому краю также уточняло, что пожар был ликвидирован на площади около 25 кв. м. Причина произошедшего устанавливается. На месте возгорания работали более 20 человек личного состава и семь единиц техники.

Ранее, 28 ноября, в результате пожара в Клепиковском районе Рязанской области погибла женщина и пострадал мужчина. Огонь охватил жилой дом и сарай, общая площадь горения составила 114 кв. м. Тело погибшей женщины было обнаружено в ходе тушения пожара. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

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