Бывший заместитель главы МЧС России Михаил Фалеев в четверг, 1 декабря, назвал основные угрозы для энергетических объектов Украины — это перебои в газотранспортной системе и боевые действия.

«Если принять во внимание возможные перебои или ухудшение поставок газа, то это очень большая опасность», — рассказал Фалеев «РИА Новости».

Накануне глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

Ранее, 26 ноября, Фалеев спрогнозировал обрушение энергосистемы Украины в результате ракетных ударов со стороны ВС России. По его словам, энергосистема была построена еще в советское время и не модернизировалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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