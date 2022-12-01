Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19
Мир
Кандидат в послы США в РФ потребовала возобновить инспекции для переговоров о ДСНВ
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину
Армия
Российский солдат выжил в горящем танке под обстрелом украинских боевиков
Мир
В Латвии допустили срыв учебного процесса из-за языковых проверок педагогов
Армия
Расчеты гаубиц «Д-30» нанесли удары по огневым позициям украинских боевиков
Армия
«Известия» показали кадры работы бронепоезда
Армия
Боевая работа российских бомбардировщиков Су-34 попала на видео
Мир
Макрон заявил о заинтересованности в стратегическом диалоге с США
Экономика
По итогам года экономисты спрогнозировали спад ВВП на 3,6%
Общество
В России вступил в силу закон о контроле за деятельностью иноагентов
Армия
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца

Ученые назвали снижающую риск развития болезней сердца диету

Ученые в США объяснили, какая диета снижает риск развития болезней сердца
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователи из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс (BIDMC) в США провели исследование и выяснили, что здоровая диета может снизить риск развития болезней сердца на 10%. Об этом говорится в статье на сайте медицинского центра 29 ноября.

Вдруг сердечный: как распознать предвестники инфаркта и инсульта
Врачи объяснили, какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердцем и сосудами

Согласно выводам ученых, в рацион необходимо добавить больше овощей, фруктов, орехов, а также цельнозерновых и нежирных молочных продуктов.

В исследовании приняли участие 459 взрослых людей в возрасте от 22 до 75 лет. Ученые обнаружили, что такая диета сокращает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов в среднем на 10% у мужчин и на 13% у женщин, пишет «Ридус».

Как отметил доктор Стивен П. Джурашек, который является одним из авторов исследования, «здоровое питание является одной из ключевых составляющих образа жизни, необходимых для снижения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление и уровень холестерина».

28 ноября врач Элизабет Клодас из США рассказала о самых вредных продуктах для сердца. По ее словам, во избежание рисков развития болезней сердечно-сосудистой системы следует исключить из рациона коровье и козье молоко и заменить его на растительное — миндальное, кокосовое и другие, отмечает телеканал «360». Сладкое можно заменить на фрукты.

Ранее в ноябре ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии сравнили пристрастие к фастфуду и сладостям с зависимостью от табака. Потребители становятся не способны уменьшить потребление вредных продуктов, что повышает риски развития серьезных заболеваний, таких как диабет или болезни сердца и сосудов, пишет НСН.

Врач-превентолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова в беседе с «Известиями» 27 ноября предупредила об опасности ежедневного употребления продуктов глубокой переработки в больших порциях.

22 ноября врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Москвой 24» назвала мешки под глазами одним из признаков проблем с почками и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам, это происходит, когда затрудняется отток жидкости. Между тем, специалист отметила, что этот симптом не бывает сам по себе, а обязательно идет с другими жалобами, пишет RT.

В июне директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто рассказал о рисках развития проблем с сердцем у людей, перенесших COVID-19. Он призвал людей, перенесших это заболевание, проходить углубленную диспансеризацию, поскольку отсроченным эффектом перенесенной болезни могут стать патологические изменения в миокарде, пишет REGNUM.

В декабре 2021 года диетолог Татьяна Иванникова рассказала о простом способе снизить уровень холестерина. Так, необходимо включить в жизнь физическую нагрузку, а также сократить потребление продуктов с содержанием насыщенных жиров: сливочного масла, жирного мяса, яиц и сыра. Также она указала на опасность употребления продуктов с большим количеством транс-жиров, к которым относится жареная пища и весь фастфуд.

Она напомнила, что данное вещество является одной из причин развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта, отмечает телеканал «Звезда».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022