Российский солдат выжил в горящем танке под обстрелом украинских боевиков

В ходе спецоперации по защите Донбасса российскому танкисту удалось спастись из горящего танка, а после вернуться на поле боя. Об этом рассказал полковник Вооруженных сил России Иван Шиц в среду, 30 ноября.

Как поделился военнослужащий, эвакуировать механика-водителя из танка после удара не получилось, из-за чего сослуживцы решили, что он погиб. Однако спустя сутки солдат вернулся на российские позиции.

«Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — сказал он в беседе с RT.



Танкист рассказал, что в горящей машине из-за дыма он потерял сознание, а украинские боевики открыли по нему огонь гранатами.

Ранее, 7 ноября, появились кадры, на которых российский военнослужащий дважды отбросил гранаты, которые на него сбросил коптер украинских боевиков. Солдат сообщил, что был получен приказ о штурме позиции украинских войск. Однако перед наступлением он услышал звук дрона, открыл по нему огонь, а потом услышал, как беспилотник что-то скинул и прозвучал взрыв, после чего он потерял сознание.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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