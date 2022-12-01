Расчеты гаубиц «Д-30» нанесли удары по огневым позициям украинских боевиков

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц «Д-30» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск нанесли удар по позициям артиллерии украинских националистов. Кадры боевой работы российских военных публикует Минобороны России в четверг, 1 декабря.

АВ рамках спецоперации артиллеристы отрабатывают огневые задачи по укрепленным опорным пунктам противника. Отмечается, что разведка целей, корректировка огня осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов.

«Работаем довольно часто. Приходится отрабатывать по танкам, пехоте, по разным укреплениям противника», — рассказал командир орудия.

Он добавил, что гаубица зарекомендовала себя исключительно с положительно стороны.

Ранее, 3 ноября, Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц «Д-30» в зоне СВО. Боец с позывным «Добрый» рассказал, что в артиллерии данное оружие считается «снайперской винтовкой».

В октябре «Известия» также показали, как работают артиллерийские расчеты «Д-30» на артемовском направлении. Отмечалось, что военнослужащие демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Как сообщил «Известиям» один из военных, многое при работе решает хорошая корректировка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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