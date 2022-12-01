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Расчеты гаубиц «Д-30» нанесли удары по огневым позициям украинских боевиков

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц «Д-30» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск нанесли удар по позициям артиллерии украинских националистов. Кадры боевой работы российских военных публикует Минобороны России в четверг, 1 декабря.

АВ рамках спецоперации артиллеристы отрабатывают огневые задачи по укрепленным опорным пунктам противника. Отмечается, что разведка целей, корректировка огня осуществляются расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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«Работаем довольно часто. Приходится отрабатывать по танкам, пехоте, по разным укреплениям противника», — рассказал командир орудия.

Он добавил, что гаубица зарекомендовала себя исключительно с положительно стороны.

Ранее, 3 ноября, Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц «Д-30» в зоне СВО. Боец с позывным «Добрый» рассказал, что в артиллерии данное оружие считается «снайперской винтовкой».

В октябре «Известия» также показали, как работают артиллерийские расчеты «Д-30» на артемовском направлении. Отмечалось, что военнослужащие демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Как сообщил «Известиям» один из военных, многое при работе решает хорошая корректировка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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