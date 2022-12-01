«Известия» показали кадры работы бронепоезда

Бронепоезд проверяет опасные участки путей, в том числе на линии боевого соприкосновения. Кадрами работы состава поделился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в четверг, 1 декабря.

Бронепоезд — максимально автономная единица. Для нормальной работы ему нужны только рельсы. Вся остальная железнодорожная инфраструктура не имеет значения. В случае, если на пути встретятся диверсанты, у состава есть вооружение, к примеру зенитная установка ЗУ-23-2.

«У нас есть группа наблюдения. Мы даже можем ехать без света и без всяких светофоров. Без диспетчеров, без всех. Нам они не очень важны», — рассказал машинист тепловоза бронепоезда «Амур» Матвей.

В августе бронепоезд «Енисей» доставил в освобожденные от националистов города и села гуманитарную помощь. По словам бойцов-железнодорожников, их «зеленый монстр» не дает покоя националистам. Однако они успокаивают: легкой добычей «Енисей» не станет.



В июне Минобороны России показало работу бронепоезда «Волга» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Поезд создали специалисты железнодорожных войск Западного военного округа. На платформах установлены защищенные вагоны для ведения огня, а также зенитные орудия и техника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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