Экс-президент США Клинтон заболел COVID-19

Бывший президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter в среду, 30 ноября.

«У меня положительный тест на COVID-19. Мои симптомы незначительны, но в целом я чувствую себя хорошо и занимаюсь делами из дома», — приводит слова экс-президента США RT.

76-летний Клинтон поделился, что прошел вакцинацию от COVID-19 и получил бустерную дозу вакцины. Он призвал читателей также пройти вакцинацию, особенно в преддверии зимы, пишет Life.ru.

Как отмечает сайт kp.ru, за все время пандемии бывший глава Белого дома ни разу не болел новой коронавирусной инфекцией.

Между тем, у него неоднократно фиксировали проблемы со здоровьем. В конце осени 2021 года Клинтон был госпитализирован в одну из больниц Калифорнии из-за заражения крови.

Билл Клинтон был 42-м президентом США. Он занимал этот пост с 1993 по 2001 год, напоминает телеканал «360». Затем его сменил Джордж Буш-младший.