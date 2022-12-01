Пушков усмотрел размежевание США на два лагеря на примере ситуации с Twitter

Ситуация с Tiwtter являет собой раскол одномерной среды американских сетевых платформ, где ранее допускался только ультралиберальный тип мышления. Так, можно наблюдать размежевание США на два лагеря, заметил российский сенатор Алексей Пушков.

Политик таким образом отреагировал на материал о давлении со стороны видных представителей либеральных взглядов на компании и рекламодателей с целью принуждения к отказу от сотрудничества с Twitter и владельцем платформы, миллиардером Илоном Маском. Причина такой тенденции кроется в реформировании Маском Twitter и политики компании. По словам сенатора, предприниматель «не на шутку сцепился».

«Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультралиберальный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана», — написал Пушков во вторник, 29 ноября.

Он добавил, что этот раскол наглядно демонстрирует «непримиримое» разделение в США на два стана.

Еще до этого, 23 ноября, Алексей Пушков заявил, что новая политика Twitter, которая не практикует постоянные блокировки аккаунтов, бросает вызов «либеральной диктатуре» в мире социальных сетей. Он добавил, что экс-руководитель компании Джек Дорси, который заблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

19 ноября Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа по итогу проведенного среди пользователей опроса и признался, что ему нужно готовиться к нападкам со стороны администрации президента США Джо Байдена и «левых политиков».