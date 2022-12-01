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Пушков усмотрел размежевание США на два лагеря на примере ситуации с Twitter

Сенатор Пушков: ситуация с Twitter демонстрирует размежевание США на два лагеря
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Ситуация с Tiwtter являет собой раскол одномерной среды американских сетевых платформ, где ранее допускался только ультралиберальный тип мышления. Так, можно наблюдать размежевание США на два лагеря, заметил российский сенатор Алексей Пушков.

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Политик таким образом отреагировал на материал о давлении со стороны видных представителей либеральных взглядов на компании и рекламодателей с целью принуждения к отказу от сотрудничества с Twitter и владельцем платформы, миллиардером Илоном Маском. Причина такой тенденции кроется в реформировании Маском Twitter и политики компании. По словам сенатора, предприниматель «не на шутку сцепился».

«Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультралиберальный тип мышления, а все остальные взгляды и позиции находятся под угрозой бана», — написал Пушков во вторник, 29 ноября.

Он добавил, что этот раскол наглядно демонстрирует «непримиримое» разделение в США на два стана.

Еще до этого, 23 ноября, Алексей Пушков заявил, что новая политика Twitter, которая не практикует постоянные блокировки аккаунтов, бросает вызов «либеральной диктатуре» в мире социальных сетей. Он добавил, что экс-руководитель компании Джек Дорси, который заблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, превратил соцсеть в «инструмент идейной диктатуры».

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

19 ноября Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа по итогу проведенного среди пользователей опроса и признался, что ему нужно готовиться к нападкам со стороны администрации президента США Джо Байдена и «левых политиков».

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