По информации «Известий», Госдума в декабре планирует принять в первом чтении законопроект главы комитета по спорту Дмитрия Свищева, зампреда фракции «Единой России» Евгения Ревенко и других парламентариев «Об изменениях в отдельные законодательные акты РФ». Документ предусматривает поправки, которые устанавливают новые правила по распределению целевых отчислений от выручки с азартных игр, а также последовательное увеличение их размеров.

Так, на развитие детско-юношеского и массового спорта предлагается направлять 30% от общего объема целевых отчислений (сейчас 20%), а 70% (вместо 80%) должны пойти на развитие профессионального спорта и спорта высших достижений. При этом размер самих отчислений для организаторов этого бизнеса к 2030 году предлагается постепенно повысить с 1,5% до 2%.

Как пояснили «Известиям» авторы законопроекта, это уже доработанная инициатива с учетом замечаний правительства, которое ранее дало свой положительный отзыв на документ. Однако оно предложило конкретизировать ряд положений, в том числе по уточнению размера отчислений. В первой редакции парламентарии предлагали перечислять на детско-юношеский спорт не менее 25%.

«Предложение направлять на развитие детско-юношеского спорта не менее 25% от общего объема целевых отчислений от азартных игр не позволяет однозначно определить, какая конкретно доля средств должна быть направлена на развитие детско-юношеского спорта. Не определен также субъект принятия соответствующих решений», — говорилось в отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий».

Согласно доработанной редакции законопроекта, помимо конкретизации процентов отчислений правительство РФ наделяется полномочиями по установлению порядка распределения этих средств.

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Повысили ставки: 30% от отчислений с азартных игр направят на детский спорт