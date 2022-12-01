Зимний период обучения начался в Ракетных войсках стратегического назначения

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начался зимний период обучения, в рамках которого проведут более 200 мероприятий тактической подготовки, включая занятия с ракетными полками и дивизионами, а также ряд командно-штабных учений. Об этом сообщило Минобороны РФ в четверг, 1 декабря.

Ракетчики продолжат работу по повышению качественных показателей боевого дежурства и выучки личного состава дежурных смен, поддержанию готовности вооружения и военной техники к применению, а также обеспечению их безопасной эксплуатации. Все эти приоритетные направления определены на 2023 год.

Учения пройдут от Тверской до Иркутской области в перевооружаемых и перевооруженных ракетных соединениях на новейшие ракетные комплексы с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств военных округов, видов Вооруженных сил и родов войск.

Отмечается, что в 2023 году с каждым ракетным полком будут отработаны вопросы выполнения учебно-боевых задач как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Ранее, 14 октября, РВСН завершили командно-штабные учения с йошкар-олинским ракетным соединением. В общей сложности в проведении учения задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.