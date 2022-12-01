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Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца
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Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца

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Фото: Соцсети
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Украинские боевики потеряли более 10 тыс. солдат и офицеров за 1,5 месяца в боях под Снигиревкой. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

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«Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 км за 1,5 месяца Украина потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих», — рассказал Барбашов в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, он рассказал о провальном наступлении ВСУ на Снигиревку, в котором было уничтожено около 60 украинских военных и 20 бронетранспортеров. По его мнению, киевские власти не задумываются, что такая тактика приведет к истреблению украинских мужчин.

Ранее, 30 ноября, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

В начале сентября генерал Вооруженных сил Украины, бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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