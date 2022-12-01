Украинские боевики потеряли более 10 тыс. солдат и офицеров за 1,5 месяца в боях под Снигиревкой. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«Если взять военную ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 км за 1,5 месяца Украина потеряла не менее 10 тыс. военнослужащих», — рассказал Барбашов в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, он рассказал о провальном наступлении ВСУ на Снигиревку, в котором было уничтожено около 60 украинских военных и 20 бронетранспортеров. По его мнению, киевские власти не задумываются, что такая тактика приведет к истреблению украинских мужчин.

Ранее, 30 ноября, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

В начале сентября генерал Вооруженных сил Украины, бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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