Депутат Госдумы назвал условие прекращения помощи Украине от США

США могут прекратить оказывать помощь киевскому режиму, если Польша аннексирует часть Украины. Об этом в среду, 30 ноября, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«У меня есть сомнения в том, что при всех хватательных рефлексах Польши, ее главный союзник — Соединенные Штаты — сегодня заинтересован в том, чтобы вот так публично Польша получила часть украинской территории. Если это произойдет, то всякая дальнейшая попытка предоставлять западную помощь Украине как защиту ее территориальной целостности сразу будет дискредитирована. В Америке это понимают очень хорошо», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Затулин добавил, что идея вернуть часть своих восточных земель не исчезала в Польше и до сих пор является для некоторых представителей польской элиты и польского общества актуальной.

Депутат назвал «планом «А» Польши стремление руководить Украиной и использовать для своей выгоды конфликт страны с Россией, чтобы в дальнейшем претендовать на управление решениями украинской стороны, быть «выгодоприобретателем и главным действующим лицом».

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель. По его словам, об этом свидетельствует поступающая в спецслужбу информация. Нарышкин отметил, что Варшава нацелена к инициативным и настойчивым действиям, так как боится, что «старшие» партнеры по НАТО зимой попытаются договориться с Москвой, вопреки желанию украинцев и поляков.

На восприятие Польшей Украины как своей зоны протектората указывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, никто и никогда не скрывал истинные планы ряда польских политических деятелей в отношении украинских регионов».