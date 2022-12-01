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Макрон заявил о заинтересованности в стратегическом диалоге с США

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Фото: Global Look Press/White House
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж заинтересован в восстановлении стратегического диалога и общей повестки с Вашингтоном. Об этом он рассказал в среду, 30 ноября, выступая перед представителями французской диаспоры в США.

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«Франция желает восстановления стратегического диалога и общей повестки с Соединенными Штатами», — отметил французский лидер в ходе выступления, трансляция которого велась в Twitter Елисейского дворца

Он добавил, что нынешние вызовы требуют более тесного сотрудничества между странами. В то же время Макрон отметил, что планы США по субсидированию американских компаний в рамках акта о снижении инфляции «угрожают расколоть Запад».

Ранее, 29 ноября, газета The Wall Street Journal рассказала о том, что Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США. По словам авторов статьи, одной из причин разногласий является упомянутый акт правительства США о борьбе с инфляцией.

27 ноября обозреватель газеты Politico увидела угрозу для экономики Евросоюза в политике США. По мнению автора материала, главным приоритетом Вашингтона всегда были собственные интересы и амбиции, даже если это могло навредить союзникам.

24 ноября сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

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