Сбой в работе произошел у YouTube, Avito, Spotify и «Одноклассников»
В ночь на 1 декабря ряд порталов, таких как «Одноклассники», YouTube, Avito и Spotify, зафиксировали сбои в работе.
В 20:40 мск видеохостинг YouTube в США перестал работать, позже то же произошло с сайтом сервиса Avito. Кроме того, сбои наблюдались и у стримингового сервиса Spotify, а также портала «Рамблер». Последний сбой заметили пользователи российской соцсети «Одноклассники».
О причинах проблем в работе пока неизвестно.
Крупный сбой в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber произошел 9 ноября. Пользователи жаловались на невозможность вызвать автомобили и оплатить поездку. В приложениях появлялась надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».