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Сбой в работе произошел у YouTube, Avito, Spotify и «Одноклассников»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ночь на 1 декабря ряд порталов, таких как «Одноклассники», YouTube, Avito и Spotify, зафиксировали сбои в работе.

В 20:40 мск видеохостинг YouTube в США перестал работать, позже то же произошло с сайтом сервиса Avito. Кроме того, сбои наблюдались и у стримингового сервиса Spotify, а также портала «Рамблер». Последний сбой заметили пользователи российской соцсети «Одноклассники».

О причинах проблем в работе пока неизвестно.

Крупный сбой в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber произошел 9 ноября. Пользователи жаловались на невозможность вызвать автомобили и оплатить поездку. В приложениях появлялась надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».

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