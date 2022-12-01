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Читатели Le Figaro возмутились очередными поставками оружия Украине

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Фото: Global Look Press/BjÃ¶rn Trotzki
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Новые поставки реактивных систем залпового огня LRU из Франции на Украину вызвали негодование у читателей французской газеты Le Figaro. Свое мнение они выразили в комментариях под материалом, в котором говорилось о получении Украиной двух французских систем LRU.

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В сообщении отмечается, что Франция поставила киевскому режиму самоходные артиллерийские 155-миллиметровые гаубицы Caesar. Кроме того, на Украину были отправлены системы противовоздушной обороны Crotale.

Автор материала приводит слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорно о том, что французское правительство не согласно с обвинениями в свою сторону о недостаточной помощи Украине. Кроме того, Лекорно заверил, что Париж всегда выполняет свои обещания.

«То, что мы обещаем, мы действительно выполняем. И мы не осуществляем поставок, которые могут подвергнуть опасности французский народ», — цитирует газета Себастьяна Лекорно.

В статье также отмечается ограниченность арсенала французской артиллерии, которая тормозит поставки вооружения на Украину.

Один из читателей газеты, комментируя материал, назвал военную помощь Украине «подарком, оплаченным добрым президентом деньгами обычных французов».

«Мы жертвуем и жертвуем миллионы евро в виде оружия и гуманитарной помощи, мы принимаем на своей земле украинцев, которые жалуются, что не получают качественной помощи!» — высказал мнение cat75.

Другой читатель возмутился тем, что происходит обезоруживание французских артиллеристов для выгоды чужой страны, с которой, как отметил автор комментария, у Франции даже нет оборонного соглашения.

«Остановите разграбление нашей армии на благо националистического государства!» — написал al core.

Еще один пользователь задался вопросом, не вступает ли Франция в конфликт на Украине, поставляя стране наступательное оружие.

Ранее, 1 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в укреплении противовоздушной обороны страны. Как уточнил украинский лидер, помимо военной поддержки Украины, был затронут вопрос восстановления разрушенной энергетической инфраструктуры страны.

Западные страны увеличили отправку оружия и военной техники на Украину на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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