Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации

Дочь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Келли Насименто рассказала о причинах его экстренной госпитализации.

В своем Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в среду, 30 ноября, Насименто сообщила, что лечение под наблюдением специалистов потребовалось Пеле для корректировки назначенных спортсмену медикаментов, пишет НСН.

Отмечается также, что спортсмена навещают члены семьи, которые находятся в Бразилии.

В частной клинике в Сан-Паулу, где находится футболист, сообщили, что клиническое состояние Пеле стабильно, он полностью контролирует свои жизненные функции, отмечает RT. Медики осмотрели его и отправили в обычную палату, госпитализация в реанимационное отделение или отделение полуинтенсивной терапии не потребовалась.

Ранее тем же днем стало известно, что 82-летнего Пеле внепланово госпитализировали 29 ноября. Сообщалось, что у него диагностирован генерализованный отек тела, включая декомпенсированную сердечную недостаточность, отмечает телеканал «Звезда». Также врачи отметили у пациента спутанность сознания, уточняет сайт kp.ru.

По словам медиков, проведенная в последние месяцы химиотерапия не дала никакого результата, пишет Life.ru.

Пеле делают анализы и другие тесты, медики выясняют, не развилась ли у мужчины печеночная энцефалопатия, сообщает телеканал «360».

В августе 2021 года Пеле сделали операцию по удалению опухоли в кишечнике. После этого спортсмен проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Как напоминает сайт aif.ru, Пеле, чье настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту, является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. На ЧМ-1966 бразильская команда не смогла выйти из группы. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.