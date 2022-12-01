Пушилин заявил, что освобождение окрестностей Артемовска перекроет пути снабжения ВСУ

Пути снабжения украинских войск по трассе Горловка – Артемовск будут перекрыты благодаря освобождению населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 30 ноября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовск, и естественно, эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке полностью появляется выход уже на артемовскую трассу. Соответственно, перекрывает пути снабжения для основной украинской группировки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Курдюмовка была освобождена ранее в этот день. После освобождения в поселке началась зачистка. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, контроль над Курдюмовкой обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

Накануне военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боев за Курдюмовку. Он отметил, что происходил постоянный обмен ударами с противником: прилет с украинской стороны, а затем ответ российских военных.

30 ноября в штабе теробороны ДНР сообщалось, что населенные пункты Перше Травня и Андреевка перешли под контроль российских войск. В тот же день Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар. Также он указал, что ситуация близка к окружению Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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