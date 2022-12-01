Реклама
Прямой эфир
Мир
США заключили контракт на $1,2 млрд на закупку комплексов NASAMS для Украины
Мир
Кандидат в послы США выступила за расширение каналов связи Москвы и Вашингтона
Мир
CNN узнал о планах США значительно увеличить число тренируемых украинских боевиков
Мир
Умерла солистка рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви
Армия
Чеченский ОМОН приступил к зачистке села Благовещенка от боевиков
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Рублевском шоссе в Москве
Армия
Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк
Спорт
Месси не забил гол в ворота Польши в матче ЧМ-2022
Общество
Нацотряды в Херсоне начали зачистки помогавших проводить референдум
Общество
Повышение тарифов ЖКХ произойдет в России 1 декабря
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов националистов
Сюжет:

Пушилин заявил, что освобождение окрестностей Артемовска перекроет пути снабжения ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пути снабжения украинских войск по трассе Горловка – Артемовск будут перекрыты благодаря освобождению населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 30 ноября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
Повреждение транспортных узлов облегчает действия российских войск в зоне СВО

«Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовск, и естественно, эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже в Курдюмовке полностью появляется выход уже на артемовскую трассу. Соответственно, перекрывает пути снабжения для основной украинской группировки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Курдюмовка была освобождена ранее в этот день. После освобождения в поселке началась зачистка. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, контроль над Курдюмовкой обеспечивает российским военнослужащим полный контроль над трассой Горловка – Артемовск.

Накануне военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боев за Курдюмовку. Он отметил, что происходил постоянный обмен ударами с противником: прилет с украинской стороны, а затем ответ российских военных.

30 ноября в штабе теробороны ДНР сообщалось, что населенные пункты Перше Травня и Андреевка перешли под контроль российских войск. В тот же день Пушилин заявил, что в скором времени будет освобожден и город Угледар. Также он указал, что ситуация близка к окружению Артемовска.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022