США рассматривает возможность расширения обучения украинских боевиков, включая инструктаж до 2,5 тыс. человек в месяц на американской базе в Германии. Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 30 ноября, со ссылкой на источники.

«В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских <боевиков> сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой», — говорится в публикации.



Уточняется, что подготовка считается более интенсивной, чем та, которую боевики получают в Польше и Великобритании. По информации канала, предложение поступило от украинских властей, в настоящее время оно находится на межведомственном рассмотрении администрации США.

Ранее, 15 июля, стало известно, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Соответствующая инициатива была принята в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год. Его суммарный объем составил $840 млрд.



В июле «Известия» узнали, что с 2015 по 2020 годы минобороны США вложило в обучающие программы для украинских боевиков порядка полумиллиарда долларов. Отмечалось, что участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

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