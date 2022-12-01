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CNN узнал о планах США значительно увеличить число тренируемых украинских боевиков

CNN: США значительно увеличат число тренируемых украинских националистов и усложнят курсы их подготовки
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan
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США рассматривает возможность расширения обучения украинских боевиков, включая инструктаж до 2,5 тыс. человек в месяц на американской базе в Германии. Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 30 ноября, со ссылкой на источники.

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«В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских <боевиков> сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой», — говорится в публикации.

Уточняется, что подготовка считается более интенсивной, чем та, которую боевики получают в Польше и Великобритании. По информации канала, предложение поступило от украинских властей, в настоящее время оно находится на межведомственном рассмотрении администрации США.

Ранее, 15 июля, стало известно, что палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16. Соответствующая инициатива была принята в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год. Его суммарный объем составил $840 млрд.

В июле «Известия» узнали, что с 2015 по 2020 годы минобороны США вложило в обучающие программы для украинских боевиков порядка полумиллиарда долларов. Отмечалось, что участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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