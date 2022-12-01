Реклама
Прямой эфир
Армия
Ракета «Союз-2.1б» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Польшу и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Экономика
Эксперт увидел попытки Польши сорвать переговоры ЕС по потолку цен на нефть
Туризм
Ирак с 1 декабря отменит для туристов требование иметь сертификат о вакцинации
Мир
Reuters сообщило о ликвидации лидера ИГ
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам приостановить выселение должников
Мир
ЕС пригрозил Маску запретить Twitter при несоблюдении правил
Спорт
Месси не забил гол в ворота Польши в матче ЧМ-2022
Экономика
Bloomberg узнало об обсуждении в ЕС потолка цен на нефть из РФ в $60
Общество
Повышение тарифов ЖКХ произойдет в России 1 декабря
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов националистов
Спорт
Франция на ЧМ-2022 впервые в истории проиграла Тунису

В Минусинске концентрация вредных веществ превысила нормы почти в три раза

0
Фото: commons.wikimedia.org/danilka7595
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Превышение выбросов оксида углерода в 1,8 раза и взвешенных веществ в 2,9 раза зафиксировали в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Черное небо: откуда берется смог в сибирских городах и что с ним делать
Местным жителям приходится отапливать дома самым грязным топливом — углем

Изначально тревогу забили местные жители: они не отпускали детей в школы из-за боязни отправления продуктами горения. В дымовую завесу город погружается из года в год с наступлением отопительного сезона — жители до сих пор отапливают дома дешевым низкокачественным углем. Прошлой зимой в воздухе Минусинска обнаружили превышение концентрации канцерогенов в 152 раза, рассказали «Известиям» местные жители.

С 28 ноября до 1 декабря Роспотребнадзор официально объявил в городе режим «черного неба».

«Частный сектор — а только в Минусинске это более 12 тыс. частных домов, плюс соседние города — отапливается углем. Газ нам не проводят, а перейти на электроотопление люди не могут из-за отсутствия льготных тарифов. Хотя, казалось бы, у нас рядом Саяно-Шушенская ГЭС», — рассказала местная жительница Татьяна.

По словам местной жительницы, ситуация осложняется тем, что Минусинск расположен в низине, ветров нет, весь дым стоит в городе.

«Из города у нас уезжает очень много людей — особенно если есть проблемы с сердцем, легкими. У меня несколько друзей уехали, и я бы уехала тоже, но не могу. Форточку открыть невозможно — очень сильный запах гари. Смог попадает в глаза, вызывает першение в горле. По улице мы просто ходим в дыму», — поделилась экоактивистка города Евгения Четверугина.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«От гари не ясно: почему жители Минусинска страдают от грязного воздуха»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022