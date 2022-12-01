В Минусинске концентрация вредных веществ превысила нормы почти в три раза

Превышение выбросов оксида углерода в 1,8 раза и взвешенных веществ в 2,9 раза зафиксировали в Минусинске Красноярского края. Об этом сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Изначально тревогу забили местные жители: они не отпускали детей в школы из-за боязни отправления продуктами горения. В дымовую завесу город погружается из года в год с наступлением отопительного сезона — жители до сих пор отапливают дома дешевым низкокачественным углем. Прошлой зимой в воздухе Минусинска обнаружили превышение концентрации канцерогенов в 152 раза, рассказали «Известиям» местные жители.

С 28 ноября до 1 декабря Роспотребнадзор официально объявил в городе режим «черного неба».

«Частный сектор — а только в Минусинске это более 12 тыс. частных домов, плюс соседние города — отапливается углем. Газ нам не проводят, а перейти на электроотопление люди не могут из-за отсутствия льготных тарифов. Хотя, казалось бы, у нас рядом Саяно-Шушенская ГЭС», — рассказала местная жительница Татьяна.

По словам местной жительницы, ситуация осложняется тем, что Минусинск расположен в низине, ветров нет, весь дым стоит в городе.

«Из города у нас уезжает очень много людей — особенно если есть проблемы с сердцем, легкими. У меня несколько друзей уехали, и я бы уехала тоже, но не могу. Форточку открыть невозможно — очень сильный запах гари. Смог попадает в глаза, вызывает першение в горле. По улице мы просто ходим в дыму», — поделилась экоактивистка города Евгения Четверугина.

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«От гари не ясно: почему жители Минусинска страдают от грязного воздуха»