Кандидат в послы США в РФ потребовала возобновить инспекции для переговоров о ДСНВ

Переговоры Соединенных Штатов Америки и России о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможны только после возобновления инспекций в рамках договора. Об этом в среду, 30 ноября, заявила кандидат на пост посла США в РФ Линн Трейси.

«Президент [США Джо] Байден заявил, что администрация готова к переговорам о новом соглашении по контролю над вооружениями, которое заменит новый ДСНВ, когда его действие закончится в 2026 году. Но нам нужно, чтобы Россия разрешила возобновить инспекции в рамках договора, прежде чем у нас будет диалог о том, что будет дальше», — сказала она в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры.

Днем ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя перенос консультаций по ДСНВ, заявил, что у Москвы не было другого выбора, поскольку США при подготовке комиссии не хотели считаться с приоритетами РФ. Он добавил, что вероятность проведения консультаций в этом году очень мала.

В январе 2021 года президент России Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении ДСНВ без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Планы изменились после начала спецоперации по защите Донбасса. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Соединенных Штатах Америки.

В начале ноября 2022 года Госдепартамент США подтвердил намерения провести переговоры о ДСНВ.